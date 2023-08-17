Минобороны: ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник. Фото: REUTERS

Российские военные пресекли очередную попытку Киева совершить атаку беспилотником на территории РФ. Беспилотник самолетного типа сбит средствами ПВО над Белогородской областью вечером в четверг 17 августа. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Сообщается, что разрушений в результате попытки террористической атаки украинского БПЛА в Белгородской области нет, люди не пострадали.

Напомним, что в четверг 17 августа около 9.00 мск также была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами ПВО украинский ударный БПЛА был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области

Ранее сообщалось, что над Крымом уничтожили украинский беспилотник 16 августа.

Также сообщалось, что средства ПВО уничтожили три беспилотника над Калужской областью.