WP: в Конгрессе США выступили против помощи Украине после прогноза разведки

В Конгрессе США выступили против продолжения военной помощи Украине после негативного прогноза разведки. Фото: REUTERS

Группа американских конгрессменов выступила против предоставления Киеву очередного пакета военной помощи. Это связано с негативным прогнозом разведки США по поводу наступления ВСУ.

Речь идет о политиках, представляющих в Конгрессе республиканскую партию, пишет издание Washington Post.

«Некоторые республиканцы теперь возражают против просьбы президента Байдена о выделении более 20 миллиардов долларов на помощь Украине», - пишет издание.

Также сообщается, что американские разведывательные службы дали негативный прогноз о наступлении ВСУ, отметив, что украинские военные «не смогут дойти» до Мелитополя.

Ранее конгрессмен Энди Харрис выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден пойти на переговоры по мирному урегулированию конфликта после провала наступления ВСУ. Политик подчеркнул, что наступление ВСУ уже можно считать провалившимся.

Тем временем издание Washington Post со ссылкой на оценку разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов Америки сообщает, что США считают маловероятным проведение мирных переговоров России и Украины в 2023 году.

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