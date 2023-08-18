Конгрессмен Харрис: наступление ВСУ провалилось

Американский конгрессмен заявил, что наступление ВСУ уже провалилось. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден пойти на переговоры по мирному урегулированию конфликта после провала наступления ВСУ. Такое мнение высказал член палаты представителей конгресса США Энди Харрис.

Политик подчеркнул, что наступление ВСУ уже можно считать провалившимся.

«Говорю прямо, оно провалилось», - цитирует Энди Харриса издание Politico.

Харрис добавил, что «пришло время призвать к мирным переговорам», отметив при этом, что «президент Зеленский этого не хочет».

Тем временем издание Washington Post со ссылкой на оценку разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов Америки сообщает, что США считают маловероятным проведение мирных переговоров России и Украины в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Дитмар Шпет, мэр популярного курорта Баден-Баден, в Германии, намерен предложить подведомственные территории в качестве места проведения мирных переговоров между Россией и Украиной.

Напомним, мэр Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мирные переговоры по Украине бессмысленны для России.