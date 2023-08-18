МВД: Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании терроризма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Южная Корея выдала России Шакиржона Улпиджанова, которого обвиняют в финансировании террористов из «Исламского государства» (ИГИЛ)*. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

«Из Республики Корея в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирован Шакиржон Улпиджанов», - заявила представитель ведомства.

Как сообщается, преступление произошло в Южной Корее, когда Улпиджанова «умышленно предоставил» деньги участнику ИГИЛ*, после чего на эти средства купили огнестрельное оружие.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации НЦБ Интерпола МВД России дано поручение об организации процедуры депортации разыскиваемого. Сегодня он передан представителям российской полиции», - сообщила Волк, уточнив, что его отправят в Москву.

Уголовное дело о финансировании терроризма в отношении Улпиджанова возбудили еще в январе текущего года. Он был задержан в марте этого года в Южной Корее.

Напомним, в июле этого года сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) выявили в Комсомольске-на-Амуре ячейку пособников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, которая базируется в сирийском Идлибе.

* Запрещенная на территории РФ международная террористическая организация.