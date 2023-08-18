Минобороны сообщило о подвиге младшего сержанта Шубина под обстрелом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Младший сержант Егор Шубин под минометным обстрелом в бою на Южно-Донецком направлении определил координаты артиллерии украинских войск и передал их в командный пункт. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Оператор расчета станции артиллерийской разведки танковой бригады группировки младший сержант Егор Шубин в составе подразделения выполнял задачи по выявлению позиций артиллерии противника», - приводит РИА Новости заявление начальника пресс-центра.

Чехов отметил, что в одном из боев Шубин под обстрелом украинской армии смог определить координаты артиллерийских орудий, передав данные об их местоположении на командный пункт. По обнаруженным объектам открыли огонь.

Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали о подвигах героически погибших при отражении атак со стороны украинских войск командира 4-й мотострелковой бригады полковника Вячеслава Макарова и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковника Евгения Бровко.