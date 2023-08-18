Российские войска поразили технику и скопления живой силы ВСУ в ДНР Фото: REUTERS

Российская авиация поразила места скопления живой силы и техники украинских войск в районах Великой Новоселки, совхоза «Октябрь», Старомайорского, Урожайного, а также Раздольного в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 18 августа, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» в Великой Новоселке и Времевке», - приводит РИА Новости заявление начальника.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Валькирия», «Фурия» и «Лелека».

Напомним, днем ранее, 17 августа, российские войска поразили два украинских пункта управления дронами в Запорожской области и ДНР. Кроме того, средства ПВО подбили 18 беспилотников ВСУ.