«Доллару ищут альтернативу»: в Турции предсказали последствия участия США в конфликтах Фото: REUTERS

Вовлечение Соединенных Штатов в различные геополитические конфликты во всем мире, а также изменения в денежно-кредитной политике страны, несут риски для американского доллара. Такое мнение выразили в турецком экономическом издании Dunya.

— Чрезмерная зависимость от единой валюты, изменения в денежно-кредитной политике США, а также возможные санкции или ограничения со стороны США несут в себе риски. Кроме того, правительство США в течение многих лет имеет большой дефицит бюджета, — говорится в публикации.

Авторы статьи утверждают, что негативно на доллар влияет и то, что Вашингтон имеет внушительный дефицит бюджета на протяжении многих лет. Конфликты США с другими странами подрывают доверие к доллару и многие уже менее охотно используют его при заключении сделок.

В это же время, Китай продвигает использование юаня в качестве альтернативы доллару, а также заменой американской валюте все чаще становятся криптовалюты, которые не подлежат государственному контролю.

Также ранее экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что создание единой валюты БРИКС может привести к краху американской экономики. По его словам, из-за постоянного санкционного давления США на другие страны, многие государства уже ищут пути отказа от использования доллара.