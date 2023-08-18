Российские войска уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Херсонской области Фото: Дмитрий СТЕШИН

Подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили радиолокационную станцию противника, а также два миномета и одну лодку с бойцами ВСУ в Херсонской области. Об этом рассказал представитель экстренных служб региона.

— В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены: РЛС AN/TPQ-36, пять боевиков ВСУ; 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему, потери: пять боевиков ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести, — рассказал он.

Также в экстренных службах рассказали, что всего за сутки было уничтожено восемь боевиков Вооруженных сил Украины, а еще четверо получили ранения. На Каховском направлении удалось поразить место дислокации украинского подразделения, а в результате удара было ликвидировано девять бойцов. Помимо этого две единицы автомобильной техники выведены из строя.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что с начала августа потери в живой силе ВСУ убитыми или ранеными составили около 400 солдат. Примерно 100 из них предпринимали попытки пересечь Днепр на лодках.