Советник главы ДНР Гагин: основная группировка ВСУ в Урожайном ликвидирована Фото: Александр КОЦ

Российские подразделения ликвидировали основную группировку Вооруженных сил Украины в Урожайном. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в беседе с ТАСС.

— Основные силы противника в Урожайном уничтожило наше тяжелое вооружение. Перекинуть туда резервы у них пока не получается, подъезды контролирует наша артиллерия, серьезно затрудняя логистику противника в этом районе, — подчеркнул Гагин.

Также он добавил, что все пыпытки переброски туда резервов моментально пресекаются, а российские войска уничтожают личный состав и военную технику уничтожают еще на подступах.

Ян Гагин рассказал и о неудачной попытке украинских войск выйти к флангам неподалеку от населенного пункта, а из-за подобных операций потери ВСУ на этом участки значительно растут.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили три опорных пункта ВСУ в районе Урожайного. Также удалось ликвидировать склад боеприпасов.