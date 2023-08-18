Депутат Госдумы Шеремет: передача Украине F-16 не повлияет на ход спецоперации Фото: REUTERS

Поставка Киеву американских истребителей F-16 никак не повлияет на ход проведения специальной военной операции. Такое заявление сделал депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

— Это никоим образом не отразится на ходе спецоперации. Может как-то оттянуть, но никоим образом не остановит нашу решимость довести начатое до логического завершения. Враг должен быть разгромлен, другого варианта не будет, — подчеркнул Шеремет.

Он также добавил, что никаких переговоров с террористами и агрессорами вести никто не собирается, а миф о превосходстве и непобедимости западного оружия развеян. По его словам, американские истребители будут гореть не хуже, чем «хваленые» танки Leopard и другая западная техника.

Ранее Вашингтон одобрил передачу истребителей F-16 Нидерландами и Данией. Страны отправят военную технику после обучения украинских пилотов.