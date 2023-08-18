Вашингтон одобрил передачу Данией и Нидерландами Киеву истребителей F-16

Вашингтон одобрил поставку Киеву F-16 Данией и Нидерландами. Фото: REUTERS

Вашингтон одобрил передачу истребителей F-16 Киеву Данией и Нидерландами. Об этом пишет агентство Reuters в четверг 17 августа.

Сообщается, что Дания и Нидерланды отправят Украине истребители после завершения обучения украинских пилотов управлению этими самолетами. Также источник сообщил агентству, что госсекретарь США Энтони Блинкен направил своим коллегам в Дании и Нидерландах письма, в которых сказано, что Вашингтон гарантирует поддержку поставок Киеву F-16.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом.

Также Шольц заявил, что участие Германии в возможной поставке F-16 Украине не обсуждается.

Тем временем эксперты считают, что поставка Украине истребителей F-16 не повлияет на ситуацию в зоне конфликта и заявляют, что пройдут месяцы перед тем, как ВСУ смогут использовать самолеты.

Ранее военный летчик Попов высказал мнение, что украинские пилоты F-16 станут летающими мишенями для ВКС РФ. С какими проблемами столкнется Украина при использовании F-16, читайте здесь на KP.RU.