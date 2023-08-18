WSJ: США хотят принять меры против Турции из-за помощи России в обход санкций

WSJ: США хотят принять меры против Турции из-за помощи России в обходе санкций Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов намерены принять меры против Турции, поскольку расценивают ее действия как помощь России с обходом международных санкций. Об этом рассказали в издании The Wall Street Journal, ссылаясь на источник.

В публикации рассказали, что американские власти пытаются добиться от Турции соблюдения ограничений против России, при этом хотят обойтись от введения санкций против Анкары. Также источник утверждает, что Вашингтон постоянно находится в контакте с турецкой стороной и предупреждают о последствиях поддержки Москвы.

Ранее турецкий экономист Барту Сорал заявил, что США давят на Турцию с требованием ввести санкции против России. При этом он отметил, что Реджеп Тайип Эрдоган ведет свою политику в отношении Москвы и строит теплые взаимоотношения с российскими коллегами.