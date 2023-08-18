ВСУ заявило о размещении на белорусской границе военных с боевым опытом Фото: REUTERS

Украина разместила на границе с Белоруссией подразделения, которые состоят из военных с боевым опытом. Такое заявление по итогам поездки в Волынскую область сделал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев.

Командующий заявил, что после поездки в Волынскую область встретился с военными, которые несут там службу.

«На основе своего боевого опыта они должны посмотреть, как и что сделать, опираясь на свои оборонные позиции, когда уровень угрозы увеличится», - написал он в своем Telegram, отметив, что на данный момент обстановка на границе спокойная.

Уточняется, что сейчас протяженность украинско-белорусской границы составляет 1 084 км.

Напомним, на прошлой неделе украинские СМИ сообщали, что ВСУ начали минировать территории недалеко от Ровенской атомной электростанции (АЭС), а также усиливать вторую линию обороны на границе с Белоруссией. Отмечалось, что на белорусско-украинской границе будут установлены ловушки для пехоты и техники.