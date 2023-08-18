Redacted: Крымский мост не закрыт, вопреки заявлениям Киева Фото: REUTERS

Несмотря на заявления Киева о закрытии Крымского моста, там сейчас совершенная противоречащая этому оживленная обстановка. Об этом рассказал корреспондент YouTube-канала Redacted Патрик Ланкастер, продемонстрировав кадры оттуда.

— Ну что же, мы показали вам, что смогли, на Крымском мосту. Ситуация совсем не такая, какой ее хотела бы видеть Украина, — подчеркнул Ланкастер.

Также он отметил, что движение по мосту восстановлено, хоть и сейчас оно не столь интенсивное. Помимо этого он напомнил, что после атаки Киева на мост, погибла семейная пара, а их дочь пострадала. На этом фоне Украина твердит о якобы своей «победе».

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность за очередную попытку атаки на Крымский мост 12 августа 2023 года. Он в своем Telegram-канале упомянул «весьма красноречивое задымление на Крымском мосту», комментирую действия украинской армии.