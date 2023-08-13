Зеленский признал ответственность Украины за атаку на Крымский мост в субботу 12 августа

Зеленский признал ответственность ВСУ за атаку на Крымский мост. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаки на Крымский мост, которая была совершена в субботу 12 августа.

Об этом Зеленский сказал в своем регулярном вечернем видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале. Украинский лидер упомянул "весьма красноречивое задымление на Крымском мосту", говоря о последних действиях ВСУ.

Напомним, в субботу, 12 августа, Украина вновь попыталась ударить по Крымскому мосту двумя переделанными в ударные ракетами ПВО С-200. Первую силы российской ПВО уничтожили недалеко от Крымского (Керченского) моста в районе 13 часов. Вторую – примерно в 15 часов по Москве. В ходе отражения атаки над мостом была поставлена дымовая завеса.

Как украинцы два часа праздновали уничтожение Крымского моста в то время как российская ПВО отразила ракетную атаку, читайте здесь на KP.RU.

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