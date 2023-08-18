ABC News: американские наемники признали мощь российской обороны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские наемники, которые сражались на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), были шокированы жестоким боем и прочностью обороны российских войск. Об этом пишет ABC News.

«Это была действительно очень профессиональная сила, против которой мы сражались», - заявил наемник с позывным Золотая Рыбка.

Другой солдат с позывным «Танго» заявил, что его подразделение потеряло около 85% состава, а двое его товарищей погибли в тот момент, когда группа попала в засаду.

Напомним, ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что большинство иностранных наемников уже покинули Украину, а среди местных военных выросло недовольство из-за отсутствия каких-либо успехов на передовой. «Они собрали свои вещи и убежали», - заявил тогда он, отметив, что теперь там остались только поляки.