МВД России объявило в розыск видеоблогера Карена Шаиняна* Фото: из соцсетей

Журналист и блогер Карен Шаинян* был объявлен в розыск. Об этом сообщается в базе данных Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняется, блогера разыскивают по уголовной статье.

В июле этого года Росфинмониторинг включил Шаиняна в перечень террористов и экстремистов. Годом ранее, в апреле 2022 года, его внесли в список СМИ, которые выполняют функции иностранного агента.

Шаинян был сотрудником «Сноба» и «Вокруг света». На своем YouTube-канале он публикует видео об общественно-политических событиях, а также ролики и документальные фильмы, которые посвящены теме ЛГБТ.

Напомним, в начале августа этого года Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову**, которая ранее заинтересовала правоохранителей своими русофобскими высказываниями.

* включен в перечень террористов и экстремистов, внесен в реестр иноагентов

** включена в перечень террористов и экстремистов