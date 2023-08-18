The Netherlands Times: истребители F-16 попадут на Украину только через год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина получит истребители F-16, которые так долго требовала от Запада, не раньше, чем через год. Это следует из заявлений Вашингтона, где сообщили, что Киеву передадут самолёты только после завершения обучения украинских пилотов обращению с F-16. Об этом пишет газета The Netherlands Times.

«F-16 - это сложная система, и для того, чтобы научиться хорошо управлять ею, потребуется время», - заявили в ВС Нидерландов.

В пятницу, 18 августа 2023 года, было объявлено, что украинские лётчики завершат обучение обращению с истребителями только летом 2024 года. Их подготовку ведут две страны - Дания и Нидерланды. Они же получили разрешение от Вашингтона на передачу F-16 Украине.

Ранее KP.RU сообщил, что в Госдуме заявили о бессмысленности передачи Киеву американских истребителей, так как спецоперация уже развеяла миф о превосходстве западного вооружения.