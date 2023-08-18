Посол Молдавии вызван в МИД России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий в пятницу, 18 августа, был вызван в Министерство иностранных дел РФ, где ему был заявлен протест в связи с сокращением Кишиневом численности сотрудников российской дипмиссии. Об этом сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что в качестве ответной меры на действия Молдавии было принято решение закрыть въезд в Россию ряду официальных лиц республики.

«Заявлен протест в связи с ничем не обоснованным решением официального Кишинева … Акцентировано, что этот недружественный шаг ведет к дальнейшему разрушению российско-молдавских отношений, и без того находящихся в глубоком кризисе из-за действий молдавской стороны», - сказано в заявлении российского министерства.

Напомним, на прошлой неделе, 14 августа, Молдавию спецрейсом вместе с семьями покинули 45 сотрудников российское посольства в Кишиневе. Как заявил ранее экс-президент республики Игорь Додон, такое решение властей было принято для того, чтобы угодить западным странам.