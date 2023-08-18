Ограничения на использование воды ввели в большинстве департаментов Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французские власти ввели ограничения на использование воды в 78 департаментах страны из 96. Об этом пишет газета Le Figaro.

В сообщении говорится, что в 40 департаментах «отмечается кризисная ситуация». Уточняется, что при объявлении кризисной ситуации во Франции вводят запрет на «заполнение частных бассейнов, расходование воды на мойку автомобилей, полив газонов на спортивных площадках» и ограничивают расходование воды в сельском хозяйстве.

С начала этого года во Франции проведено примерно 6 тысяч проверок соблюдения режима расходования воды, 90% из которых затронули соблюдение предписаний властей об ограничениях, связанных с засухой ограничений. При этом в 7% проверок выявили нарушения.

Напомним, в начале июля этого года власти Франции приняли решение распространить ограничения на использование воды на всей территории метрополии страны, в том числе и в Париже. Позже появилось сообщение, что более ста французских коммун остались без питьевой воды из-за засухи.