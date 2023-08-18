Минобороны: российские военные и средства ПВО сбили два Су-25 за сутки

Российские системы ПВО сбили 26 украинских БПЛА и Су-25 за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 26 украинских беспилотников, а также самолёт Су-25, который был сбит над Малой Токмачкой в Запорожской области. Все эти цели были поражены за последние сутки, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожены двадцать шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхняя Дуванка, Кременная, Приволье, Лисичанск ЛНР, Берестовое, Красная Гора, Володино, Орлинское ДНР, Любимовка, Работино и Токмак Запорожской области», - говорится в сообщении.

Ещё один украинский самолёт, также Су-25, был сбит уже не силами ПВО, а российской истребительной авиацией. Его подбили в небе над Верблюдовкой, в Донецкой Народной Республике.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД России призвал украинских военных повернуть оружие против преступного киевского режима.