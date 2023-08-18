ЭКОВАС не будет просить одобрения интервенции в Нигер у ООН Фото: REUTERS

Экономическое сообщество стран Западной Африки не будет просить у Совбеза Организации Объединенных Наций одобрения для военного вмешательства в Нигер. Такое заявление сделал комиссар по политическим делам, миру и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах.

— Когда мы шли в Либерию и Сьерра-Леоне, мы ничего не спрашивали у Совета безопасности. Мы проинформировали его постфактум. Так зачем нам советоваться с ними сейчас? — задался вопросам Мусах.

Он также отметил, что прекрасно знает ООН, которая чаще всего играет лишь второстепенную роль в урегулировании конфликтов на африканском континенте. Комиссар считает, что на самом деле объединение заинтересовано только в финансовой и материальной поддержке.

Напомним, о готовности начать интервенцию в Нигер ЭКОВАС заявило 17 августа. Абдель-Фатау Мусах добавил, что сообщество будет добиваться восстановления конституционного строя в республике любыми способами.