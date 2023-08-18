Захарова: украинцы должны осознать, что их используют как дешевый инструмент Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявление президент Польши Анджея Дуды о цене борьбы с Россией для Запада должно дать понять украинцам, что их народ бессовестно используют в качестве «дешевого инструмента». Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Все это говорит о том, что ни для марионеточного киевского режима, ни для его западных хозяев жизни и судьбы миллионов украинских граждан ничего не стоят, — подчеркнула Захарова

В своем заявлении она ссылалась на слова Дуды о том, что «прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают», которые он произнес в ходе интервью изданию Washington Post.

При этом ранее Анджей Дуда сообщал, что ВСУ не способны прорвать российскую оборону и провести масштабное наступление, поскольку у Киева недостаточно оружия, которое способно изменить баланс сил в конфликте на Украине.