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НовостиОбщество18 августа 2023 13:06

Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 56 человек

По предварительным данным, причиной отравления стала сальмонелла
Екатерина КОСОБОКОВА
Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 56 человек

Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 56 человек

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Роспотребнадзор зафиксировал 23 новых случая отравления шаурмой во Владимире. Таким образом, общее количество обратившихся к медикам выросло до 56 человек.

«Выявлено 23 новых случая заболевших, связанных с употреблением продукции, изготовленной на предприятиях быстрого обслуживания, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы», - сказано в заявлении ведомства.

Таким образом, по данным Роспотребнадзора, всего установлено 56 случаев отравления шаурмой, в том числе к врачам обратились 13 детей.

Согласно предварительной информации ведомства, причиной отравления стала сальмонелла.

Ранее в больницы Владимира с одними и теми же симптомами обратились 17 человек. Врачи диагностировали у них острую кишечную инфекцию. Выяснилось, что все пострадавшие ели шаурму, однако покупали ее в трех разных точках быстрого питания.

Позже число отравившихся шаурмой выросло до 33 человек, в больницы в том числе обратились восемь детей. Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сайт KP.RU писал о массовом отравлении шаурмой в Иркутской области. Тогда в Братске за медпомощью обратились 62 человека. Следователи возбудили уголовное дело.