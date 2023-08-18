Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 56 человек Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Роспотребнадзор зафиксировал 23 новых случая отравления шаурмой во Владимире. Таким образом, общее количество обратившихся к медикам выросло до 56 человек.

«Выявлено 23 новых случая заболевших, связанных с употреблением продукции, изготовленной на предприятиях быстрого обслуживания, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы», - сказано в заявлении ведомства.

Таким образом, по данным Роспотребнадзора, всего установлено 56 случаев отравления шаурмой, в том числе к врачам обратились 13 детей.

Согласно предварительной информации ведомства, причиной отравления стала сальмонелла.

Ранее в больницы Владимира с одними и теми же симптомами обратились 17 человек. Врачи диагностировали у них острую кишечную инфекцию. Выяснилось, что все пострадавшие ели шаурму, однако покупали ее в трех разных точках быстрого питания.

Позже число отравившихся шаурмой выросло до 33 человек, в больницы в том числе обратились восемь детей. Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сайт KP.RU писал о массовом отравлении шаурмой в Иркутской области. Тогда в Братске за медпомощью обратились 62 человека. Следователи возбудили уголовное дело.