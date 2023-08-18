Россия и Венгрия подписали соглашение о строительстве АЭС «Пакш-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Венгрия подписали все документы, необходимые для вывода строительства атомной электростанции «Пакш-2» на этап непосредственного возведения. Бумаги подписывали вице-президент АО «АСЭ» Александр Мертен, он же директор проекта по сооружению новой АЭС, и гендиректор Paksi Atomer m Zrt. Гергей Якли, пишет агентство РИА Новости.

«Переход на этап непосредственного сооружения дает нам "зеленый свет" для начала производства основного энергетического оборудования», - заявил Мертен.

Мертен также подчеркнул, что все европейские государства и другие страны мира наблюдают за проектом «Пакш-2», и венгерская промышленность крайне заинтересована в успешном запуске АЭС.

Напомним, договор о строительстве двух новых энергоблоков на уже существующей АЭС «Пакш» был подписан в 2014 году. Сейчас станция вырабатывает почти половину всей электроэнергии в Венгрии, а после завершения строительства мощности вырастут вдвое.

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