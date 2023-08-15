Шойгу: обстрелы Киевом Запорожской АЭС могут спровоцировать ядерную катастрофу Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во вторник, 15 августа, прокомментировал обстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, такие действия могут спровоцировать ядерную катастрофу.

На Московской конференции по международной безопасности глава российского оборонного ведомства отметил, что вокруг Запорожской АЭС складывается тревожная обстановка.

«Киев подвергает ее регулярным обстрелам из тяжелых видов вооружения. Действия ВСУ могут спровоцировать ядерную катастрофу», - объяснил министр.

Напомним, в сентябре 2022 года после обстрелов со стороны ВСУ на Запорожской АЭС оставили троих сотрудников МАГАТЭ для наблюдения, меняя их раз в месяц. В течение осени 2022 года киевский режим неоднократно предпринимал попытки атак на электростанцию. На территории АЭС погиб один человек, было ранено 11.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что агентство разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской атомной электростанции. Тогда он отмечал, что с целью реализации мер по защите станции он работает как с российской, так и с украинской стороной.