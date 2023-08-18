Стало известно, в какие дни россияне будут отдыхать в 2024 году

Правительство России утвердило праздничные и выходные дни в 2024 году. Фото: Объясняем.рф

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о переносе выходных дней в 2024 году. Согласно документу, новогодние праздники продлятся с 30 декабря по 8 января, весенние - с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

«Предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года», - сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале правительства РФ.

Кроме того, россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, а также с 8 по 10 марта. Майские праздники продлятся с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Выходные ждут жителей РФ и 12 июня, а также с 3 по 4 ноября и с 29 по 31 декабря.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что нет необходимости внесения изменений в законодательство страны для введения четырехдневной рабочей недели. Такая возможность уже имеется – по договоренности с работодателем, уточнил он.