Захарова призвала солдат ВСУ повернуть оружие против режима Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала военнослужащих ВСУ перестать выполнять приказы киевского режима и повернуть свое оружие против действующей власти или сдаться в плен российской армии.

“Тем же украинским военнослужащим, кто — уверены — понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуем повернуть оружие против нее или же капитулировать перед нашими войсками”, — приводятся слова дипломата на сайте МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что сдавшимся в плен украинским военным будет гарантированно достойное гуманное отношение. Также она отметила, что за время конфликта набралось достаточно свидетельств того, что для киевского режима и его западных союзников ничего не стоят жизни и судьбы миллионов простых украинцев.

Напомним, ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер также допустил, что украинские военные из-за значительных потерь на фоне неудач в наступлении могут повернуть оружие против властей и силовым путем свергнуть режим Зеленского.