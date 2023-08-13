Экс-разведчик Риттер сообщил о возможности свержения Зеленского ВСУ

Экс-разведчик Риттер допустил, что украинские военные свергнут Зеленского. Фото: REUTERS

Украинские военные могут повернуть оружие против президента страны Владимира Зеленского и свергнуть его. Такое развитие событий допустил экс-разведчик США Скотт Риттер. По мнению Риттера, к этому могут привести серьезные потери в рядах ВСУ в ходе боевых действий.

В то же время Риттер не считает, что в свержении Зеленского заинтересована Москва.

«Не думаю, что Россия собирается убрать Зеленского», - сказал Риттер в интервью, которое выложено на Youtube-канале британского журналиста Джорджа Гэллоуэя.

Также в интервью Гэллоуэю Скотт Риттер назвал некомпетентность президента Украины Владимира Зеленского «лучшим оружием России».

Ранее Риттер заявил, что Украине грозит катастрофа, если Киев откажется от мирных переговоров на условиях Москвы. По его словам, Киев потеряет еще больше территорий, поскольку у России большое преимущество в данном конфликте. Поражение Украины будет носить стратегический и всеобъемлющий характер, заявил эксперт.

Тем временем YouTube удалил канал американского экс-разведчика Скотта Риттера. Причиной этого стали «дискриминационные высказывания».