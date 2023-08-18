В Донецке из-за применения кассетного боеприпаса погибли три мирных жителя Фото: EAST NEWS

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что количество жертв детонации неразорвавшего суббоеприпаса кассетного снаряда в Донецке выросло до трёх.

“В результате подрыва погибли трое сотрудников коммунального предприятия — мужчины 1998, 1996 и 1998 года рождения, еще один сотрудник, мужчина 1971 года рождения, ранен”, — следует из сообщения в телеграм-канале ведомства.

Ранее представительство сообщало о двух погибших и двух раненых в результате взрыва несработавшего заряда кассетного боеприпаса, взорвавшегося над киевским районом столицы ДНР. Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что взрыв произошел в оживленном месте в момент, когда коммунальщики занимались ремонтом теплотрассы.

Напомним, международная неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch призывала Вашингтон пересмотреть решение об отправке Украине кассетных боеприпасов и предупреждала, что их использование неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения.