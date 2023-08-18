МИД сообщил, что Россия в качестве ответной меры запретила въезд в страну для 54 граждан Британии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия в качестве ответной меры на действия Великобритании расширила стоп-лист, ограничив въезд в страну для 54 британских граждан. Об этом в пятницу, 18 августа, проинформировало министерство иностранных дел РФ.

«В ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса принято решение о расширении российского стоп-листа», - сказано в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что в список вошли представители политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса Великобритании, всего 54 человека.

Так, в стоп-листе оказалась министр по делам культуры, СМИ и спорта Британии Люси Фрейзер, которая лоббировала международную спортивную изоляцию РФ. В список вошли журналисты BBC, Guardian Media Group, The Daily Telegraph и прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, которая имеет отношение к выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина.

Ранее МИД России заявило, что любые усилия Великобритании по раскручиванию маховика антироссийских санкций получат достойный ответ со стороны Российской Федерации.

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее отмечала, что у властей Великобритании «руки не доходят» до внутренних проблем так как все силы брошены на противодействие России.