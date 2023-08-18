МИД: Россия даст решительный отпор антироссийским санкциям Лондона

МИД: усилия Лондона по раскручиванию маховика антироссийских санкций получат решительный отпор Фото: Михаил ФРОЛОВ

МИД России заявил, что любые усилия Великобритании по раскручиванию маховика антироссийских санкций получат достойный ответ со стороны Российской Федерации.

“Вновь хотели бы подчеркнуть, что любые усилия Лондона по дальнейшему раскручиванию антироссийского санкционного маховика неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны”, — прокомментировал МИД расширение списка персональный санкций Лондона.

В качестве ответной меры МИД России включил в стоп-лист 54 представителя политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса Великобритании. В МИД подчеркнули, что работа над расширением этого списка будет продолжена.

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Великобритания была и останется извечным врагом России, а любое должностное лицо Соединенного Королевства может рассматриваться в качестве законной цели Российской Федерации.