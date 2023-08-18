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НовостиПолитика18 августа 2023 17:03

Flightradar24 зафиксировал американский БПЛА RQ-4B Global Hawk в районе Сочи

Беспилотник вылетел с базы НАТО на острове Сицилия
Сергей ЧИКОВ
Стратегический беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk. ФОТО Alan Radecki/northropgrumman.com

Стратегический беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk. ФОТО Alan Radecki/northropgrumman.com

Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk пролетел над Черным морем неподалеку от Сочи. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Летательный аппарат вылетел с военной базы НАТО Сигонелла на острове Сицилия и в данный момент курсирует неподалеку от побережья Крымского полуострова и Краснодарского края.

По данным архива Flightradar24, в последний раз беспилотники такого типа выполняли полеты в районе Крыма 21 марта и с тех пор не взлетали с базы Сигонелла в направлении Краснодарского края. При этом до 21 марта беспилотники ВВС США кружили над Крымом восемь - десять раз в месяц.

Возможно, это связано с инцидентом с другим разведывательным беспилотником MQ-9 Reaper, рухнувшим в Черное море в середине марта 2023 года. Напомним, тогда американский БПЛА с выключенным транспондером нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства и был встречен истребителями ВКС России.