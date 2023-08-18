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НовостиПроисшествия18 августа 2023 18:09

Губернатор Гладков: система ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе

По предварительным данным, жертв и разрушений нет
Сергей ЧИКОВ
Губернатор Гладков: система ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе

Губернатор Гладков: система ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе

Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что расчет противовоздушной обороны ВС России сбил украинский беспилотник самолетного типа в Белгородском районе.

“Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле”, — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Также он уточнил, что информации о пострадавших мирных жителях или разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, ранее 18 августа российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали украинский беспилотник в Рыльском районе Курской области. Заряд беспилотника не сдетонировал, жертв и разрушений в результате атаки нет.