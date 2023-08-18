Губернатор Старовойт: дрон-камикадзе сбит средствами РЭБ в Курской области Фото: телеграм-канал губернатора Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 18 августа российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали украинский беспилотник в Рыльском районе.

“В Рыльском районе российские бойцы средствами РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе. Смертоносный груз не успел сдетонировать. Благодарю наших военнослужащих, охраняющих рубежи Родины и обеспечивающих безопасность жителей региона!” — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Также в ночь на 18 августа киевский режим осуществил очередную безуспешную попытку атаковать беспилотником столицу России. БПЛА противника был остановлен средствами ПВО.

В МИД России подчеркнули, что значительных разрушений и жертв удалось избежать благодаря слаженной работе систем противовоздушной обороны, а киевский режим этой атакой в очередной раз подтвердил свою террористическую сущность.