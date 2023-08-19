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НовостиПолитика19 августа 2023 1:11

В Хмельницкой области, Виннице, Львове и Житомире прозвучали взрывы

Об этом сообщили украинские СМИ и власти регионов
Мария ПАВЛОВА
Взрывы прогремели в ряде регионов Украины в ночь на 19 августа.

Взрывы прогремели в ряде регионов Украины в ночь на 19 августа.

Фото: REUTERS

Взрывы прозвучали в ряде регионов на западе Украины в ночь на воскресенье 19 августа. Об этом сообщают украинские СМИ.

Издание «Зеркало недели» сообщило о сериях сильных взрывах в Виннице, Львове и Житомире. Позже в Telegram-канале издания появилась информация о взрывах в Хмельницкой области.

В Хмельницкой областной военной администрации подтвердили информацию о взрывах. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале администрации. Власти призвали жителей региона оставаться в укрытиях и беречь себя.

Ранее воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины.

Тем временем губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 18 августа российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали украинский беспилотник в Рыльском районе.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 августа 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.