В Винницкой, Ровненской и Хмельницкой областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Ровненской и Хмельницкой областях Украины в ночь на воскресенье 19 августа. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению о воздушных тревогах украинского министерства цифровой трансформации.

По данным карты оповещений, в ряде других регионов Украины продолжает действовать объявленное около двух часов назад предупреждение о воздушной угрозе.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 26 украинских беспилотников, а также самолёт Су-25, который был сбит над Малой Токмачкой в Запорожской области.

В то же время губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 18 августа российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали украинский беспилотник в Рыльском районе.

Напомним, в Донецке из-за применения кассетного боеприпаса погибли три мирных жителя. Взрыв произошел во время ремонта теплотрассы коммунальщиками.