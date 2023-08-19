«Как в Турции»: на юге России прогнозируют аномальную жару Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На юге России и в Северо-Кавказском федеральном округе ожидается жара, соответствующая климату юга Турции. Столбики термометров будут доходить до отметки 33-39 градусов. Об этом рассказал ТАСС со слов научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

— Температура на 4-6 градусов выше нормы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Везде температура от 33 до 39 градусов. Такая температура по климату соответствует для нынешнего времени года югу Турции, — рассказал синоптик.

По словам специалиста, аномальная температура ожидается в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях. Также жара затронет Калмыкию и все республики Северного Кавказа.

Ранее KP.RU рассказывал, что несмотря на аномально высокую температуру воздуха, на юге России находится рекордное количество туристов. Так например в Сочи на отдыхе находится не менее 200 тысяч человек.