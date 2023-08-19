Захарова: Лондон планирует использовать украинцев в других регионах мира Фото: Артем Коротаев/ТАСС

После сообщений о подготовке MI6 диверсионного отряда из украинских боевиков официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что натовско-украинская связка искусственно наращивает конфликтный потенциал в Африке. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

— Российская сторона фиксирует намерения британских властей использовать украинских марионеток для решения задач и в других регионах мира, — подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что с учетом бравад руководителя MI6 Ричарда Мура, о его вовлеченности в планирования и осуществление терактов киевского режима на территорию РФ, они могут начать использовать украинских боевиков и в других частях мира.

Захарова отметила, что особенно это вероятно из-за того, что незыблемое влияние Британии в бывших колониях находится под угрозой. При этом именно британский колониалист Сесил Родс был автором высказывания «Империя - это вопрос желудка». Лондон и сейчас следует этой логике в основе своей политики по отношению к Африке.

— По уже отработанной схеме натовско-украинская связка искусственно наращивает конфликтный потенциал в Африке. При этом за реализацию амбиций британских неоколониалистов будут расплачиваться африканцы и украинцы, — добавила Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что украинцам следует осознать, что их используют как дешевый инструмент. Киевскому режиму и его хозяевам ничего не стоят жизни и судьбы миллионов украинцев.