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НовостиВ мире19 августа 2023 6:03

Генерал бундесвера Марлоу: украинцы обеспокоены потерей большого числа офицеров

ВСУ необходимы свежие кадры военачальников
Роман ПОЛОСИКОВ
Генерал бундесвера Марлоу: украинцы обеспокоены потерей большого числа офицеров

Генерал бундесвера Марлоу: украинцы обеспокоены потерей большого числа офицеров

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины потеряли большое количество командиров, что вызывает волнение у украинцев. Такое заявление сделал генерал ВС Германии Андреас Марлоу, слова которого приводит Reuters.

— Подготовка сержантов и офицеров — это то, что больше всего волнует украинцев, потому что профессиональные военные сражаются в этом конфликте уже полтора года, многие погибли или получили ранения, поэтому им нужны свежие кадры военачальников, — подчеркнул Марлоу.

Немецкий генерал встретился с журналистами на полигоне Клитц в Германии, где и проходит обучение украинских бойцов иностранными специалистами.

Ранее KP.RU рассказывал, что Россия точно бьет по командованию ВСУ и иностранным наемникам с помощью «Кинжалов» и «Искандеров».