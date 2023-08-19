Минобороны Буркина-Фасо: Уагадугу покупает оружие у России по хорошей цене Фото: REUTERS

Буркина-Фасо уже покупает у России вооружение «по хорошей цене» и будет продолжать сотрудничество с Москвой. Об этом рассказал глава Министерства обороны африканской республики Кассум Кулибали в беседе с РИА Новости.

— Какое именно оборудование, я вам не скажу, но заказы уже есть, это точно. Мы постараемся и дальше двигаться в этом направлении. У нас есть оборудование, купленное по хорошей цене и с гарантией послепродажного обслуживания, чтобы мы могли использовать его как можно дольше, — рассказал Кулибали.

Он также добавил, что всем известно о применении Буркина-Фасо российского оружия, а сейчас многое вооружения из РФ эволюционировало. При этом контакт между государствами налаживается. Теперь обмен может осуществляться напрямую.

Кулибали рассказал, что делегация Буркина-Фасо прилетала в Москву, чтобы лично убедиться в развитии российского вооружения и попытаться улучшить свой арсенал.

Ранее стало известно, что Россия безвозмездно поставит до 50 тысяч тонн зерна в шесть стран Африки. Сельхозпродукция поступит в Буркина-Фасо, Зимбабве, Эритрею и Сомали.