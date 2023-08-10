Россия безвозмездно поставит до 50 тысяч тонн зерна в Африку

Россия безвозмездно поставит до 50 тысяч тонн зерна шести странам Африки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшее время Россия на безвозмездной основе поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Пока речь идет о шести странах и об объемах поставок от 25 тысяч до 50 тысяч тонн, сейчас это прорабатывается", - заявил Патрушев, отметив, что в ближайшее время поставки зерна будут осуществлены.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на полях форума Россия - Африка анонсировал бесплатные поставки российского зерна в африканские страны в течение трех-четырех месяцев. По словам главы государства, в число стран, которые безвозмездно получат зерно, входят Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрея.

Ранее сайт KP.RU рассказал, как Путин нанес последний удар по зерновой сделке, показав африканским партнерам, почему с Россией выгодно дружить.