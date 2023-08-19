Пенсию повысят с 1 сентября уволившимся россиянам

Финансист Финогенова заявила, что с 1 сентября пенсию повысят всем уволившимся Фото: Shutterstock

Заработная плата вырастет у всех пенсионеров, которым в сентябре исполнится 80 лет и кто официально уволился с работы в августе, заявила профессор кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Плеханова Юлия Финогенова.

В беседе с агентством «Прайм» финансист объяснила, что с 1 сентября индексация пенсий на федеральном уровне не предусмотрена, но доплата полагается пенсионерам, которым в сентябре исполнится 80 лет. Этот коснется тех, кто официально уволился с работы в августе, а также пенсионерам, кому с 1 августа сделали повышенную группу инвалидности.

Как уточнила Финогенова, для 80-летних россиян в два раза будет повышена фиксированная часть пенсии – с 7567,3 рубля до 15 134,6 рубля. Выплаты при этом будут сделаны не раньше октября-ноября.

Напомним, после введения накопительной пенсии с 2002 года модель поведения россиян в вопросе дополнительного пенсионного дохода значительно изменилась. Об этом рассказало РБК со ссылкой на Министерство финансов России.