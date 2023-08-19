Метеорологи назвали экстремальную жару новой нормой планеты Фото: Евгений ГРАЧЕВ

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) назвала экстремальную жару новой нормой для всей планеты. Об этом рассказали на сайте организации, являющейся специализированным учреждением ООН.

— Частота и интенсивность многих экстремальных явлений, таких как волны жары и обильные осадки, увеличились в последние десятилетия. Существует высокая степень уверенности в том, что основной причиной является изменение климата, вызванное деятельностью человека, — подчеркнул эксперт по климату Альваро Силва.

Также в релизе отметили, что июль 2023 года и вовсе был самым жарким месяцем за всю историю подобных наблюдений, а аномально высокая температура сохраняется и в августе. В течение месяца всплески температурных аномалий снова прогнозируются специалистами в ряде стран Европы.

Ранее стало известно, что на юге России и в Северо-Кавказском федеральном округе прогнозируется аномальная жара до +39 градусов. Такая температура характерна для южных регионов Турции.