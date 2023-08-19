Турция обсуждает с Россией поставки продовольствия в Африку Фото: EAST NEWS

Турция и Россия обсуждают поставки российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки, рассказал РИА Новости источник, участвующий в переговорах.

«Ведутся обсуждения с нашей стороны по переработке и доставке российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки», – сказал он в беседе с агентством.

Как отметил собеседник агентства, Анкара готова сделать все от нее зависящее в этом вопросе. По его словам, некоторые страны выразили заинтересованность в этой инициативе и готовность помочь.

Напомним, на это неделе посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что РФ вместе со своими партнерами прорабатывает альтернативы зерновой сделке. Как отметил дипломат, Россия вносит колоссальный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. О возобновлении зерновой сделки можно будет говорить только после выполнения условий Москвы, добавил посол.