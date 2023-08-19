Захарова назвала слова Вашингтона о готовности к обмену заключенными спекуляцией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сообщения о готовности Соединенных Штатов рассмотреть асимметричную сделку с Россией, при которой несколько хакеров будут обменяны на Эвана Гершковича и Пола Уилана — очередная спекуляция. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

— Подобные спекуляции на тему возможных обменов "сидельцев" между Россией и США регулярно появляются в американских средствах массовой информации. Как мы неоднократно заявляли, происходит это исключительно по внутриполитическим соображениям в Вашингтоне, — подчеркнула Захарова.

Также она призвала Вашингтон сосредоточиться на более профессиональном и непубличном диалоге по спецканалу, который был определен еще в 2021 году. Помимо этого Захарова посоветовала США заниматься проблемами своей пенитенциарной системы, которая находится «в неудовлетворительном состоянии».

Ранее Мария Захарова заявила, что Лондон намерен использовать украинцев в других частях мира, а НАТО, совместно с Украиной, намеренно наращивают конфликтный потенциал на африканском континенте.