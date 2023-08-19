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НовостиПроисшествия19 августа 2023 9:31

ФСБ задержала в ЛНР украинку по подозрению в шпионаже

Она собирала сведения о местах дислокации российских подразделений и военной техники
Роман ПОЛОСИКОВ
ФСБ задержала в ЛНР украинку по подозрению в шпионаже

ФСБ задержала в ЛНР украинку по подозрению в шпионаже

Фото: Shutterstock

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по ЛНР задержали гражданку Украины, которая собирала сведения о местах дислокации российских войск. Об этом «КП-Луганск» рассказали в пресс-службе ведомства.

— УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность проживающей в ЛНР гражданки Украины, — заявили в пресс-службе.

По имеющейся информации, противоправную деятельность задержанная вела с августа 2022 года. Она собирала информацию о расположении российских военнослужащих, а также военной техники Народной милиции Луганской Народной Республики. После этого она передавала данные своим кураторам.

На данный момент расследование продолжается, а фигурантке дела грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее стало известно, что ФСБ пресекла попытку шпионажа в пользу украинских спецслужб в Псковской области. Гражданин Украины пытался въехать на территорию России по заданию кураторов из СБУ.