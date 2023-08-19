«Оговорка по Фрейду»: американский телеканал назвал Байдена экс-президентом Фото: REUTERS

Телеканал CBS News в своем аккаунте в социальной сети X по ошибке назвали Джо Байдена бывшим президентом Соединенных Штатов, а некоторые читатели приняли это за спойлер к грядущей президентской гонке.

— Оставьте этот твит как превью к 2024 году, — иронично прокомментировал один из пользователей.

Также люди писали, что на самом деле пост не ошибка, а просто опередил время. Некоторые читатели сообщили, что испытали радость от подобного сообщения.

Сотрудники телеканала уже успели удалить свой пост, но люди продолжают утверждать, что не следовало этого делать, поскольку никакой ошибки там не было.

Ранее экс-президент Дональд Трамп заявил, что его шансы на победу в президентской гонке против Джо Байдена близки к ста процентам. Также он подчеркнул, что никто из республиканцев на данный момент тоже не может составить ему конкуренцию.