ВС России разгромили отряд ВСУ, пытавшийся закрепиться на левом берегу Днепра

Российские войска разгромили отряд ВСУ, пытавшийся закрепиться на левом берегу Днепра Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России разгромили отряд украинской армии, пытавшийся закрепиться на левом берегу Днепра, сообщает Министерство обороны РФ.

«Российские военнослужащие разгромили отряд противника численностью около 150 человек, пытавшийся закрепиться на левом берегу реки Днепр», – говорится в сообщении ведомства.

Бойцы группировки «Днепр» дали возможность передовым группам противника выйти на берег, после чего навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки, уточнили в министерстве. В качестве трофеев российские военные захватили десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение, добавили в Минобороны.

Как писал сайт KP.RU. на этой неделе Вооруженные силы России уничтожили на Донецком направлении воинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области. Он был разгромлен на станции Межевая ракетным ударом в районе разгрузки.