Минобороны: Киев атаковал беспилотниками военный аэродром в Новгородской области Фото: REUTERS

Около 10:00 Киев атаковал военный аэродром в Новгородской области при помощи беспилотников. В результате теракта на территории аэродрома начался пожар. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

— Сегодня около 10.00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области. БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия, — заявили в ведомстве.

Сообщается, что пожар удалось быстро ликвидировать, а также в результате инцидента один самолет получил повреждения. В результате теракта никто не пострадал.

Ранее в результате атаки украинского беспилотника в Белгороде пострадала девочка. Ее оперативно госпитализировали, а врачи оценили ее состояние как средней тяжести. Операцию ей назначили на ближайшее время.